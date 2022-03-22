Федерация спортивного скалолазания приостановила членство России и Беларуси

Генеральная ассамблея Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) приостановила членство Федерации скалолазания России и Белорусской федерации альпинизма в организации на неопределённый срок. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте IFSC.

Сообщается, что данное решение принято из-за ситуации, возникшей на Украине. Генеральная ассамблея продолжит следить за развитием обстановки и обсудит снятие запрета, когда позволят обстоятельства.

4 марта IFSC отстранила от работы в комиссиях и рабочих группах всех представителей России и Беларуси. 2 марта IFSC отстранила от участия в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов, а также отменила все соревнования в этих странах.