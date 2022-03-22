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Итальянский велогонщик пережил остановку сердца на финише этапа «Вуэльты Каталонии»

Итальянский велогонщик пережил остановку сердца на финише этапа «Вуэльты Каталонии»
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Итальянский велогонщик команды Сонни Кольбрелли пережил остановку сердца на финише первого этапа «Вуэльты Каталонии». Кольбрелли приехал вторым на этапе в 172 км с горным финишем.

Спортсмен потерял сознание на финише, у него начались судороги. К гонщику сразу прибыли медики и зафиксировали остановку сердца. Для реанимации Кольбрелли понадобился дефибриллятор.
Позже 31-летний гонщик пришёл в сознание и был доставлен в местную больницу, сообщает Velonews.com.

Как заявили свидетели произошедшего, Кольбрелли сразу после финиша намеревался поприветствовать кого-то из соперников или партнёров по команде, однако внезапно потерял сознание прямо на велосипеде.
Ранее в этом месяце Кольбрелли сошёл с гонки «Париж – Ницца» по причине бронхита, как гласило официальное заявление команды, а также пропустил гонку «Милан – Сан-Ремо».

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