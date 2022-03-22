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Федерация бобслея России подала апелляцию на отстранение от соревнований

Федерация бобслея России подала апелляцию на отстранение от соревнований
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Федерация бобслея России направила апелляцию в апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение исполкома IBSF об отстранении российских спортсменов от международных стартов. Об этом заявила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

«Мы подали в апелляционный трибунал IBSF», — ответила Аникина на вопрос ТАСС, будет ли Федерация бобслея России подавать апелляцию на решение международной федерации отстранить российских спортсменов от международных турниров.

Напомним, 2 марта исполнительный комитет IBSF принял решение временно приостановить членство Федерации бобслея России, данное решение принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Российские и белорусские спортсмены и официальные лица, в свою очередь, лишились права выступать на соревнованиях под эгидой международной федерации.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

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