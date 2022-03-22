Беляев — о тренере сборной России по гандболу: он сразу сказал, чтобы его называли Петко

Правый полусредний сборной России и «Чеховских медведей» Андрей Беляев рассказал об особенностях взаимоотношений с главным тренером национальной команды Велимиром Петковичем на сборах в Новогорске.

«Долго привыкал к языку. Велимир разговаривал на смеси сербского, немецкого и русского, понимать было тяжело. Спустя время могу сказать, что разница очевидна. Сейчас он говорит на русском более уверенно. Павел Атьман и Дмитрий Житников старались переводить то, что от нас хочет тренер. Понравилась его открытость. Он сразу сказал всем, чтобы его называли Петко и не стеснялись обращаться с любыми вопросами.

Тренер проводил с нами много индивидуальной работы, после тренировок показывал упражнения, направленные на усовершенствование наших возможностей. Такое внимание, конечно, очень понравилось. Не сказать, что познакомился с чем-то новым и кардинально другим, но что-то для себя, безусловно, почерпнул. Также Петко много общался с нами. Он сказал, что продолжит делать на нас ставку, и указал, над чем надо работать в дальнейшем», — приводит слова Беляева handballfast.com.