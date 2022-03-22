Кремль призвал ФИДЕ пересмотреть решение о дисквалификации Карякина

Кремль призвал Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) пересмотреть решение о дисквалификации гроссмейстера Сергея Карякина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем в этой связи. Мы призываем ФИДЕ пересмотреть это решение и всё-таки остаться вне политики, подтвердив тем самым международный престиж этой шахматной организации.

Разумеется, принцип «Спорт, в том числе и шахматы, должны быть вне политики» — это главная константа нашего подхода. Вместе с тем, когда происходят такие события, любой гражданин РФ имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, «никто не может российского гражданина лишить такого права».

«Никоим образом это не должно провоцировать какую-то политическую реакцию со стороны ФИДЕ. Мы сожалеем в этой связи», — добавил Песков.

Напомним, ранее Карякин через соцсети высказал поддержку проводимой на Украине специальной операции РФ. После этого ФИДЕ осудила заявление российского гроссмейстера и передала дело Карякина в Комиссию федерации по этике и дисциплине. 21 марта стало известно, что Карякин дисквалифицирован на шесть месяцев.

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