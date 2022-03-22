Экс-игрок сборной России по мини-футболу Сирило объяснил, почему не уезжает из страны

Трёхкратный призёр чемпионата Европы в составе сборной России, игрок в мини-футбол Сирило рассказал, почему не намерен покидать страну.
«Россия… Вопрос, который я слышал за последний месяц много раз: «Почему вы не уезжаете из России?» Нам было бы проще и мы бы смогли жить в другой стране, ведь мы готовились к этому на протяжении 15 лет моей жизни профессионального спортсмена, но уезжать из России в тот момент для меня не имело бы смысла. Здесь я провёл последние 19 лет своей жизни, здесь я преодолел много испытаний, трудностей, но также было и много радостей, профессиональных и культурных достижений.
Я бы очень хотел, чтобы ничего этого не началось. Грустно видеть эту ситуацию на Украине, грустно видеть то, что касается семей беженцев. У нас есть много украинских друзей, которые живут в Москве… Мы продолжаем жить в России, несмотря на трудности (которые будут обязательно), пока чувствуем себя в безопасности, нами движут вызовы, и мы готовы к ещё одному», — написал Сирило в соцсетях.
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