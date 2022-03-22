Федерация гандбола России оспорила отстранение сборных и клубов от европейских турниров

Член исполкома Федерации гандбола России (ФГР), юрист Максим Гулевич сообщил, что ФГР подала жалобу в суд гандбола Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) на решение об отстранении сборных и клубов от турниров под эгидой организации.

«Хотел бы сразу дать пояснения относительно процедуры обжалования решений Европейской и Международной федераций гандбола. В отличие от ряда других общероссийских федераций, для того чтобы оспорить то или иное решение, мы должны в первую очередь пройти первые и апелляционные инстанции ЕГФ и IHF, а уже после этого в Спортивный арбитражный суд. На прошлой неделе ФГР подала жалобу в суд гандбола ЕГФ, в которой мы просим отменить решения исполкома ЕГФ об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях и, соответственно, отменить технические поражения в матчах, которые должны были состояться в марте.

Вместе с жалобой федерацией подано ходатайство о временной — до вынесения основного решения — приостановке действия решений исполкома ЕГФ. Мы считаем, что данные решения исполкома ЕГФ были приняты фактически в ручном режиме и без какого-либо правового обоснования. Если говорить о сроках, то в данный момент идёт процедура назначения членов судебной комиссии, которые будут заниматься этим делом. В самое ближайшее время мы ожидаем принятие решения по обеспечительным мерам, а в первой половине апреля — вынесение основного решения.

Что касается обжалования решения IHF, то в настоящее время мы завершаем процесс подготовки жалобы. В марте женской национальной сборной предстояло сыграть важнейшие отборочные матчи за право участвовать в чемпионате Европы 2022 года, в апреле должны были состояться ещё две игры квалификации, мужская сборная рассчитывала провести стыковые матчи с командой Бельгии за выход на чемпионат мира — 2023. Ряд российских клубов имели хорошие шансы на участие в плей-офф в различных европейских турнирах, кроме того, молодёжные и юниорские сборные лишились возможности участвовать в крупных турнирах. Безусловно, мы будем до конца отстаивать свою позицию во всех спортивных и судебных инстанциях, дабы восстановить законное право российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях», — приводит слова Гулевича ТАСС.

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