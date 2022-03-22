Винер-Усманова заявила, что сёстры Аверины не боятся санкций за участие в митинге-концерте

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что сёстры Дина и Арина Аверины не переживают, что могут стать объектами каких-либо санкций после посещения митинга в Лужниках в честь годовщины присоединения Крыма.
«Слава богу, у Авериных нет никаких спонсоров, чтоб вводить санкции или расторгать контракты, мы с ними не связываемся. А с соревнованиями и так всю Россию отстранили. Поэтому ничего не боимся», — приводит слова Винер-Усмановой «РБК Спорт».
Ранее 22 марта британский производитель экипировки для плавания Speedo расторг спонсорский контракт с двукратным чемпионом Олимпиады в Токио россиянином Евгением Рыловым из-за его участия в митинге-концерте в Лужниках. На митинге выступил президент России Владимир Путин.
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