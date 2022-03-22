Команда ISL-лиги Energy Standard приостановила действие соглашений с российскими пловцами

Команда Energy Standard приостановила действие всех соглашений с российскими пловцами из-за того, что спортсмены открыто продемонстрировали поддержку спецоперации на Украине.
«Их действия причинили значительный вред, и это не может остаться без последствий.
В соответствии с другими основными международными спортивными кодексами и с немедленным вступлением в силу, плавательный клуб Energy Standard International приостановил все соглашения с российскими спортсменами и вспомогательным персоналом», — говорится в заявлении Energy Standard в соцсетях.
Команда Energy Standard выступает в серии Международной лиги плавания (ISL). В 2022 году в составе команды выступали россияне Евгений Рылов, Климент Колесников, Евгения Чикунова, Максим Ступин и Андрей Жилкин.
Ранее производитель экипировки для плавания Speedo разорвал спонсорский контракт с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым, принявшим участие в митинге-концерте в «Лужниках».
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