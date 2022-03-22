Олимпийский чемпион из Казахстана дисквалифицирован на 8 лет из-за допинга

Тяжелоатлет из Казахстана Ниджат Рагимов решением Спортивного арбитражного суда (CAS) лишён золотой медали Олимпийских игр – 2016 в Рио-де-Жанейро и дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба суда.
Рагимов был признан виновным в подмене четырёх образцов мочи, что является нарушением статьи 2.2 антидопинговых правил Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Срок дисквалификации 28-летнего штангиста отсчитывается с 18 января 2021 года, когда на него было наложено временное отстранение от соревнований. Все результаты Рагимова с 15 марта 2016 года по 18 января 2021 года будут аннулированы. Таким образом, спортсмен перестал быть олимпийским чемпионом.
Золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Рагимов завоевал в весовой категории до 77 кг, установив в ходе соревнований мировой рекорд в толчке — 214 кг.
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