Аргентинский регбист Арамбуру погиб в Париже

Игрок сборной Аргентины по регби 42-летний Федерико Мартин Арамбуру погиб в Париже. По сообщению французской газеты L'Equipe, аргентинский регбист был смертельно ранен рано утром в субботу, 19 марта, возле бара «Мабилон» после ссоры между двумя группами людей. Вместе с Арамбуру был его друг. Прокуратура не сообщила, что во время инцидента на улице были произведены выстрелы. Арамбуру скончался от полученных пулевых ранений.

Арамбуру провёл 22 матча за сборную своей страны, а также играл во французской лиге и лиге Pro12. Федерико дважды выигрывал чемпионат Франции, а также становился бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной Аргентины.

В прокуратуре подтвердили, что возбуждено уголовное дело об убийстве.