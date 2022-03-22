Александр Предке и Никита Витюгов с побед начали этап Гран-при ФИДЕ в Берлине
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На заключительном этапе Гран-при ФИДЕ в Берлине (Германия) сыгран первый тур. 16 участников были поделены на четыре группы. После шести туров группового этапа только победитель каждого квартета выйдет в полуфинал.
Россияне Александр Предке и Никита Витюгов начали с побед. Предке белыми фигурами обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, а Витюгов нанёс поражение иранцу Амину Табатабаи. Андрей Есипенко и Григорий Опарин сыграли вничью, а Даниил Дубов уступил Леньеру Домингесу из США.
Матчи второго тура этапа Гран-при ФИДЕ в Берлине состоятся завтра, 23 марта. После окончания этапа определятся два лучших шахматиста в общем зачёте (по сумме трёх этапов), они и получат право сыграть на турнире претендентов.
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