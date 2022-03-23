Старты россиян с зарубежными спортсменами будут приравниваться по статусу к ЧМ и ЧЕ

Президент ОКР Станислав Поздняков и министр спорта Олег Матыцин встретились с членами комиссии спортсменов ОКР. В мероприятии приняли участие двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, двукратный победитель Игр-2020 по плаванию Евгений Рылов и двукратный олимпийский чемпион по спортивной борьбе Роман Власов.
По словам Позднякова, несмотря на сложившуюся ситуацию, всем спортсменам и тренерам необходимо продолжать планомерно работать. Только это позволит в оптимальной форме в нужный момент вернуться на международную арену и успешно решить задачу квалификации на Игры-2024. Кроме того, глава ОКР подчеркнул, что продолжается взаимодействие с международными спортивными организациями и их объединениями. В том числе по вопросам отбора на Олимпийские игры в Париже.
Матыцин отметил, что Министерство спорта РФ совместно с общероссийскими спортивными федерациями при участии ОКР ведёт работу по формированию обновлённого единого календарного плана спортивных мероприятий. Планируется, что в ряде стартов смогут принимать участие спортсмены из-за рубежа. Подобные турниры будут приравниваться по статусу к чемпионатам мира и Европы, что должно обеспечить сохранение уровня социальных гарантий отечественных атлетов и основания для присвоения им соответствующих спортивных званий.
В завершение заседания Комиссии спортсменов ОКР его участники согласились с необходимостью обратиться к широкой международной спортивной общественности с призывом о соблюдении принципов равноправия и деполитизации спорта. В ближайшее время они подготовят соответствующее обращение от лица российских атлетов.
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