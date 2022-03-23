Сергей Карякин объявил о намерении создать альтернативу ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что намерен создать организацию, альтернативную Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Ранее ФИДЕ отстранила Карякина на шесть месяцев. Из-за этого он пропустит турнир претендентов, который пройдёт в Мадриде (Испания) летом 2022 года.

«Я после этих событий принял твёрдое решение, что я буду максимально стараться вместе со своими друзьями, коллегами, единомышленниками создавать новую организацию как альтернативу ФИДЕ. Потому что то, что они сделали… Даже если они потом извинятся, даже если они меня возьмут обратно на турнир претендентов, я буду создавать свою организацию. Я надеюсь, что меня услышат, что меня поддержат.

Мы создадим хорошую, профессиональную команду, будем работать с постоянными спонсорами. Всё хорошее, что делает ФИДЕ, — я говорю про розыгрыш чемпионата мира, про проведение турниров, — мы это всё перенесём в свою организацию с большим призовым фондом. Мы будем ждать всех, кто захочет.

Я эту идею вынашиваю со вчерашнего дня, уже с кем-то обсудил, какой-то поддержкой уже заручился. Плюс простые люди, а мне это очень важно, меня просят, говорят: давай делай, мы поддержим. Так что не всё можно решать только указанием сверху. Мне очень важно, чтобы простые люди меня поддерживали», — рассказал Карякин в эфире радио «Спутник».

Новость по теме Жена Сергея Карякина выступила с гневным заявлением по отстранению мужа от турниров ФИДЕ

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».