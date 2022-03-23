Олимпийская чемпионка Вяхирева рассказала об эмоциях от возвращения в гандбол

Олимпийская чемпионка, гандболистка Анна Вяхирева рассказала о своих ощущениях после возвращения на площадку спустя семь месяцев после приостановления карьеры.
«Я вышла на тренировки в начале января. Не все шло по плану, выпадала несколько раз от большого желания, где-то перерабатывала, мышцы не справлялись. Но поняла, что именно в гандбольной составляющей, в мыслительной не растеряла абсолютно ничего. Тело действительно отстает, и отстает прилично. Это не так страшно, вопрос времени и практики. Страшнее было бы, если бы голова забыла, вот тогда возникли бы проблемы.
Честно говоря, думала, будет хуже. Боялась, наверное, того, что уходила я в одной форме, люди меня запомнили в ней, а вернусь в разобранном состоянии. Не хотелось понижать планку и подставлять команду. Все-таки главной задачей было помочь на площадке своим. Но с первыми секундами после свистка все испарилось, и я начала просто кайфовать», — сказала Вяхирева в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что в своем первом за семь месяцев матче чемпионата России против ЦСКА Вяхирева забросила 11 мячей, сделала 3 голевых передачи и заработала для «Ростов-Дона» 3 пенальти.
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