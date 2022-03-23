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Израильский «Тель-Авив Хит» заменит «Енисей-СТМ» в полуфинале Суперкубка Европы

Израильский «Тель-Авив Хит» заменит «Енисей-СТМ» в полуфинале Суперкубка Европы
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Rugby Europe официально подтвердила, что израильский «Тель-Авив Хит» сыграет вместо красноярского «Енисея-СТМ» в полуфинале Суперкубка Европы.

Грузинский «Черный Лев», который после отстранения российского регби и отмены заключительного группового матча с «Енисеем-СТМ» занял первое место в восточной конференции, поборется за выход в финал с испанской командой «Кастилья и Леон Иберианс». Матч пройдет 17 апреля в столице Грузии Тбилиси.

«Тель-Авив Хит» сыграет 16 апреля на выезде в Лиссабоне с португальским «Лузитанушем».

Финальный матч состоится 7 или 8 мая на поле команды, которая с лучшими показателями преодолела групповой этап.

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