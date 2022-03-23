Анатолий Карпов отреагировал на намерение Сергея Карякина создать альтернативу ФИДЕ

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал слова российского гроссмейстера Сергея Карякина, отстранённого Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) на шесть месяцев. Ранее Карякин заявил, что намерен создать организацию, альтернативную ФИДЕ.

«Я считаю абсолютно незаконным решение комиссии по этике. У них нет таких прав дисквалифицировать шахматиста, тем более такого ранга. Я это определяю как начало конца международной федерации.

Если Сергей это почувствовал и говорит о том, что готов создавать новую федерацию, то он почувствовал момент. Изначально, в 1924 году, учредители и основатели Международной шахматной федерации выбрали девиз: «Мы все одна семья». Вот сейчас этот девиз попирается действиями ФИДЕ. Они забыли, где и по какому поводу они находятся», — цитирует Карпова «РБК-Спорт».

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