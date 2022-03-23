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В Кремле оценили слова Сергея Карякина, который решил создать альтернативу ФИДЕ

В Кремле оценили слова Сергея Карякина, который решил создать альтернативу ФИДЕ
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал слова российского гроссмейстера Сергея Карякина, отстранённого Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) на шесть месяцев. Ранее Карякин заявил, что намерен создать организацию, альтернативную ФИДЕ.

«Считаю, что это вряд ли возможно в настоящий момент. До того, как такие темы поднимаются, осуществляются различные контакты. Надо попытаться выяснить позицию других стран», — приводят слова Пескова «Известия».

В настоящее время Сергей Карякин занимает 18-е место в рейтинге ФИДЕ. У него 2747 пунктов. Лидирует действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2864).

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