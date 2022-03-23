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Министр спорта РФ высказался о смене гражданства российскими спортсменами

Министр спорта РФ высказался о смене гражданства российскими спортсменами
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, что думает по поводу решения тех или иных спортсменов сменить гражданство.

В последнее время международные федерации стали массово отстранять российских спортсменов от международных соревнований, после того как Россия начала военную спецоперацию на Украине. Велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство на французское, а шахматист Евгений Романов объявил, что будет выступать за Норвегию.

«Каждый спортсмен может сам принимать решение по смене гражданства. У нас демократическая страна. Но оснований я не вижу», — приводит слова Олега Матыцина «РИА Новости Спорт».

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