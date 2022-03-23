Российских спортсменов отстранили от чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште

Международная федерация плавания (FINA) объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов со всех турниров под своей эгидой до конца 2022 года.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены не примут участие в 19-м чемпионате мира – 2022 по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).

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