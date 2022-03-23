FINA возбудила дело в отношении Евгения Рылова из-за его участия в концерте-митинге

Международная федерация плавания (FINA) возбудила дисциплинарное дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона, российского пловца Евгения Рылова за посещение концерта-митинга, который был приурочен к 8-летию присоединения Крыма к России.

«Руководство FINA подтвердило, что Дисциплинарная комиссия FINA возбудила дело против российского пловца Евгения Рылова за возможное нарушение правил FINA после его предполагаемого участия в митинге на стадионе «Лужники» в Москве. Исполнительный директор FINA потребовал ускорить разбирательство», – говорится в пресс-релизе.

На мероприятии также были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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