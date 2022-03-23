FINA лишила Казань права проведения чемпионата мира — 2022 по плаванию

Международная федерация плавания (FINA) лишила Казань права проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года. Он должен был пройти с 17 по 22 декабря. FINA связала своё решение с военной спецоперацией России на Украине и выразила свою поддержку Федерации плавания Украины.

В заявлении организации отмечается, что даты соревнований останутся прежними. FINA в данный момент ведёт переговоры с новым потенциальным хозяином турнира.

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