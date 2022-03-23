В Госдуме прокомментировали решение Федерации плавания России снять спортсменов со стартов

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Всероссийской федерации плавания (ВФП) снять всех российских спортсменов со всех соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA) до конца текущего года.

«Федерация плавания сделала много для отстаивания интересов наших спортсменов, использовала все ресурсы перед тем, чтобы принять такое решение.

Есть давление на международные федерации, хотя сами федерации не хотят исключать наших спортсменов. Это вмешательство в дела некоммерческих организаций со стороны МОК. Коллеги из Федерации плавания, изучив все варианты, приняли единственное возможное решение», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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