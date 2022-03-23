«Динамо — Ак Барс» одолело «Динамо-Метар» и вышло в лидеры волейбольной Суперлиги

Завершились три перенесённых матча чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Лидер соревнований казанское «Динамо — Ак Барс» на выезде с трудом одолело челябинское «Динамо-Метар», которое борется за место в плей-офф, со счётом 3:2 (18:25, 25:14, 23:25, 25:16, 15:9).
Московское «Динамо» на своей площадке обыграло калининградский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:23). Бело-голубые одержали 19-ю победу и вышли на второе место в турнирной таблице. «Локомотив» с 18 выигранными матчами опустился на четвёртое место.
Ещё в одном матче «Спарта» обыграла «Минчанку» со счётом 3:0 (25:20, 27:25, 25:17). Обе команды находятся вне зоны плей-офф.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. Перенесённые матчи
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо — Ак Барс» (Казань) – 2:3 (25:18, 14:25, 25:23, 16:25, 9:15).
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининградская область) – 3:0 (25:19, 25:21, 25:23).
«Минчанка» (Беларусь) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 0:3 (20:25, 25:27, 17:25).
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