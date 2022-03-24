Дубов сыграл вничью с Мамедьяровым на этапе Гран-при ФИДЕ в Берлине
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На заключительном этапе Гран-при ФИДЕ в Берлине (Германия) сыграны партии второго тура. 16 участников были поделены на четыре группы. После шести туров группового этапа только победитель каждого квартета выйдет в полуфинал.
Все партии второго тура завершились вничью. Россиянин Григорий Опарин разошёлся миром с Левоном Ароняном из США, Андрей Есипенко – с американцем Хикару Накамурой, Даниил Дубов – с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана, Александр Предке – с американцем Уэсли Со, Никита Витюгов – с китайцем Юй Янъи.
Матчи третьего тура этапа Гран-при ФИДЕ в Берлине состоятся завтра, 24 марта. После окончания этапа определятся два лучших шахматиста в общем зачёте (по сумме трёх этапов), они и получат право сыграть на турнире претендентов.
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