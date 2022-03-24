Министр спорта сообщил о сохранении зарплат в Центре спортивной подготовки

Министр спорта Олег Матыцин на встрече с руководителями общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта рассказал о поддержке спортсменов. Он заявил, что финансовое положение спортсменов и тренеров не ухудшится, несмотря на отстранение россиян от международных соревнований.
По словам министра, будут обеспечены гарантии социальных прав спортсменов, не будут снижены заработные платы и ставки в Центре спортивной подготовки, а для присвоения спортивных званий будет изменён формат соревнований, которые будут проводиться на территории России.
«Меры поддержки отечественного спорта включают 12 направлений и более 35 мероприятий. Конечно, мы выступаем против политизации и дискриминации наших спортсменов. Мы остаёмся приверженцами олимпийских принципов.
Наша основная задача – защитить интересы спортсменов в этот сложный период, в том числе через гарантии социальных прав, материальное вознаграждение, стипендии, заработные платы. Важно обеспечить участие спортсменов в соревнованиях, сохранить календарь и внести открытый формат соревнований для приглашения наших иностранных коллег из других стран.
Успех открытого формата подтверждён высоким уровнем проведения Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», в которых приняли участие спортсмены из Казахстана, Армении, Белоруссии и Таджикистана», — сказал Матыцин.
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