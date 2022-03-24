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Матыцин рассказал о планах по спортивному взаимодействию России и Китая

Матыцин рассказал о планах по спортивному взаимодействию России и Китая
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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о работе, которая ведётся по организации соревнований вместе с другими странами. Ранее россиян отстранили от международных соревнований, после чего начал прорабатываться план организации турниров с Беларусью и другими государствами.

«Отдельно сейчас Минспорт России работает над планом взаимодействия с белорусскими коллегами – через два дня в Минске состоится совместное заседание коллегий. Выработан план нашей совместной работы на 2022 год.

Нашим важным партнёром также является КНР, а 2022 и 2023 годы являются перекрёстными для развития физической культуры и спорта между нашими странами. У нас уже запланированы молодёжные зимние и летние игры. Надеюсь, что мы будем проводить совместные сборы и на территории России, и в Китае», — сказал министр.

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