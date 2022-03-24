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Волейболистка московского «Динамо» Бегич перенесла операцию

Волейболистка московского «Динамо» Бегич перенесла операцию
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Доигровщица московского «Динамо» Эдина Бегич перенесла операцию, сообщает пресс-служба столичного клуба. Боснийская спортсменка ранее порвала крестообразные связки колена. Травму она получила ещё в матче 21-го тура чемпионата России с краснодарским «Динамо» (3-1). Встреча проходила 5 марта.

Бегич прооперировали в клинике в Италии. Спортсменка сообщила, что хорошо себя чувствует.

«Я в клинике в Монце, операция по восстановлению связки колена прошла успешно. Желаю нашей команде успехов и побед», – сказала Бегич.

В настоящее время «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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