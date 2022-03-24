Волейболистка московского «Динамо» Бегич перенесла операцию
Поделиться
Доигровщица московского «Динамо» Эдина Бегич перенесла операцию, сообщает пресс-служба столичного клуба. Боснийская спортсменка ранее порвала крестообразные связки колена. Травму она получила ещё в матче 21-го тура чемпионата России с краснодарским «Динамо» (3-1). Встреча проходила 5 марта.
Бегич прооперировали в клинике в Италии. Спортсменка сообщила, что хорошо себя чувствует.
«Я в клинике в Монце, операция по восстановлению связки колена прошла успешно. Желаю нашей команде успехов и побед», – сказала Бегич.
В настоящее время «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Комментарии
- 24 марта 2022
-
11:26
-
09:52
-
09:27
-
08:00
-
00:34
- 23 марта 2022
-
22:48
-
21:45
-
20:00
-
19:38
-
19:23
-
18:42
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:02
-
15:09
-
14:32
-
13:53
-
13:34
-
13:09
-
12:32
-
12:01
-
10:54
-
10:26
-
09:51
-
00:42
- 22 марта 2022
-
23:04
-
22:04
-
21:04
-
20:46
-
19:43
-
18:57
-
14:51
-
14:00
-
13:51
Партнерский контент