Ирина Винер-Усманова отреагировала на информацию о завершении карьеры Линой Ашрам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка 2020 года по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам решила завершить карьеру.

«Она давно уже завершила карьеру. Она выступила на Олимпиаде, выиграла так называемую золотую медаль и ушла. Для нас это не новость», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости Спорт».

На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили летом 2021 года, Линой Ашрам опередила российскую гимнастку Дину Аверину, завоевавшую серебряную медаль, и белоруску Алину Горносько.

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