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Ашрам — об Авериных на митинге-концерте: будь на этом месте моя страна, я бы её поддержала

Ашрам — об Авериных на митинге-концерте: будь на этом месте моя страна, я бы её поддержала
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Олимпийская чемпионка Токио, израильская гимнастка Линой Ашрам высказалась об участии сестёр Дины и Арины Авериных в митинге-концерте, приуроченном к 8-летию присоединения Крыма к России.

«Совершенно точно, будь на этом месте моя страна, я бы её поддержала», – приводит слова Ашрам израильское издание Ynet.

Отметим, что, помимо Авериных, на мероприятии были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, гимнастка Виктория Листунова, пловец Евгений Рылов, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

С Большуновым и Рыловым после этого разорвали контракты их спонсорские компании.

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