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Капранова прокомментировала информацию о завершении карьеры Ашрам

Капранова прокомментировала информацию о завершении карьеры Ашрам
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Многократная чемпионка мира и Европы Ольга Капранова прокомментировала информацию о завершении карьеры олимпийской чемпионки Токио-2020 израильтянки Линой Ашрам.

«Конечно, завершение карьеры Ашрам — это уже не новость. Она уже выиграла олимпийское золото, после чего ни разу не выступала на международных соревнованиях. Думаю, она завершит карьеру — это логично.

Кто будет фаворитом на международной арене? Наши девочки всегда будут фаворитами в художественной гимнастике. Не могу сказать, кто может лидировать в отсутствие спортсменок из России. Будем надеяться только на хорошее, тогда всё получится. Хочется верить, что наши гимнастки в скором времени вернутся на международную арену», — сказала Капранова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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