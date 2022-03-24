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Барсукова: без Ашрам и российских «художниц» мировые соревнования будут неинтересными

Барсукова: без Ашрам и российских «художниц» мировые соревнования будут неинтересными
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Олимпийская чемпионка 2000 года по художественной гимнастике Юлия Барсукова прокомментировала информацию о завершении карьеры победительницы Игр-2020 израильтянки Линой Ашрам.

В Токио судьи оценили выступление Ашрам выше программ россиянки Дины Авериной.

«Завершение карьеры Ашрам ожидаемо. Без неё и российских «художниц» мировые соревнования будут неинтересными. Мы — самые сильные конкуренты для всех стран. Особенно Россия всегда выигрывала первые места. Считаю, что для болельщиков художественной гимнастики точно будет не очень интересно.

Кто теперь будет бороться за первые места? Остаются Болгария и Украина. В Беларуси тоже сильные гимнастки, но они отсутствуют», — сказала Барсукова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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