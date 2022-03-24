Витюгов сыграл вничью с Гири, Есипенко — с Ароняном на этапе Гран-при ФИДЕ в Берлине

На заключительном этапе Гран-при ФИДЕ в Берлине (Германия) сыграны партии третьего тура. 16 участников поделены на четыре группы. После шести туров группового этапа только победитель каждого квартета выйдет в полуфинал.
В третьем туре результативной оказалась лишь одна партия. Россиянин Даниил Дубов чёрными фигурами уступил немцу Винсенту Каймеру. Россиянин Григорий Опарин разошёлся миром с американцем Хикару Накамурой, Андрей Есипенко – с Левоном Ароняном из США, Александр Предке – с американцем Сэмом Шенклендом, Никита Витюгов – с голландцем Анишем Гири.
Матчи четвёртого тура этапа Гран-при ФИДЕ в Берлине состоятся завтра, 25 марта. После окончания этапа определятся два лучших шахматиста в общем зачёте (по сумме трёх этапов), они и получат право сыграть на турнире претендентов.
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