Российским гроссмейстерам разрешат выступать под флагами других федераций на ЧЕ

Российские и белорусские гроссмейстеры смогут выступить на чемпионате Европы, который пройдёт в Словении, под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) или других национальных федераций. Об этом сообщает пресс-служба Европейского шахматного союза.



«Шахматисты с российским и белорусским гражданством смогут выступить под флагом другой федерации. Отстранять спортсменов из-за их паспорта мы не имеем права. Игроки, выступающие под флагом ФИДЕ, оказываются под действием специальной статьи регламента. Эта статья использовалась Алирезой Фируджей, Владиславом Ковалёвым и другими гроссмейстерами.



Мы считаем неправильным отказывать этим игрокам в участии с точки зрения этики и в юридическом контексте. Это официальная процедура перехода, которую одобрил совет ФИДЕ», — говорится в сообщении.



Ранее Федерация шахмат Украины сообщила об отказе играть с российскими и белорусскими гроссмейстерами вне зависимости от того, под каким флагом они выступают.

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