Павел Рожков избран президентом Паралимпийского комитета России

Павел Рожков, исполнявший обязанности главы Паралимпийского комитета России (ПКР) с марта 2021 года, единогласно избран новым президентом организации. Об этом сообщила пресс-служба ПКР.

Выборы прошли на очередной отчётно-выборной конференции Паралимпийского комитета России, которая проходила в Подольске. До Рожкова пост президента ПКР с 1997 года занимал Владимир Лукин.

С 2004 года Рожков — руководитель рабочих групп ПКР по подготовке сборных команд России к Паралимпийским играм, шеф миссии сборной команды России на 8 Паралимпийских играх. С 2013 года член исполкома Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов (IWAS), с 2015 года – вице-президент IWAS.

Награждён орденом Почёта (2014 год), орденом Дружбы (2010 год), Почётной грамотой президента Российской Федерации (2011 год), а также благодарностью президента Российской Федерации (2013 год).