Павел Рожков избран президентом Паралимпийского комитета России

Павел Рожков, исполнявший обязанности главы Паралимпийского комитета России (ПКР) с марта 2021 года, единогласно избран новым президентом организации. Об этом сообщила пресс-служба ПКР.
Выборы прошли на очередной отчётно-выборной конференции Паралимпийского комитета России, которая проходила в Подольске. До Рожкова пост президента ПКР с 1997 года занимал Владимир Лукин.
С 2004 года Рожков — руководитель рабочих групп ПКР по подготовке сборных команд России к Паралимпийским играм, шеф миссии сборной команды России на 8 Паралимпийских играх. С 2013 года член исполкома Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов (IWAS), с 2015 года – вице-президент IWAS.
Награждён орденом Почёта (2014 год), орденом Дружбы (2010 год), Почётной грамотой президента Российской Федерации (2011 год), а также благодарностью президента Российской Федерации (2013 год).
- 25 марта 2022
-
17:29
-
17:21
-
16:37
-
14:30
- 24 марта 2022
-
22:12
-
21:21
-
21:10
-
20:57
-
18:45
-
17:51
-
17:33
-
15:32
-
15:17
-
14:31
-
11:26
-
09:52
-
09:27
-
08:00
-
00:34
- 23 марта 2022
-
22:48
-
21:45
-
20:00
-
19:38
-
19:23
-
18:42
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:02
-
15:09
-
14:32
-
13:53
-
13:34
-
13:09
-
12:32