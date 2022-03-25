Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Минспорта лишило аккредитации Стрелковый союз России

Минспорта лишило аккредитации Стрелковый союз России
Комментарии

Действие государственной аккредитации Стрелкового союза России приостановлено в связи с непредставлением организацией программы развития видов спорта «пулевая стрельба» и «стендовая стрельба». Об этом сообщает Министерство спорта России.

Отмечается, что министерство неоднократно, с 2020 года, направляло в Стрелковый союз России официальные письма о необходимости разработки и представлении программы развития видов спорта в соответствии со специальным порядком.

Приостановление действия государственной аккредитации Стрелкового союза России будет действовать до разработки федерацией программы развития видов спорта в соответствии с приказом Минспорта России.

Также по заявлению общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации на определённый срок разрешено наделить Стрелковый союз правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду или видам спорта.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022