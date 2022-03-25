Минспорта лишило аккредитации Стрелковый союз России

Действие государственной аккредитации Стрелкового союза России приостановлено в связи с непредставлением организацией программы развития видов спорта «пулевая стрельба» и «стендовая стрельба». Об этом сообщает Министерство спорта России.
Отмечается, что министерство неоднократно, с 2020 года, направляло в Стрелковый союз России официальные письма о необходимости разработки и представлении программы развития видов спорта в соответствии со специальным порядком.
Приостановление действия государственной аккредитации Стрелкового союза России будет действовать до разработки федерацией программы развития видов спорта в соответствии с приказом Минспорта России.
Также по заявлению общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации на определённый срок разрешено наделить Стрелковый союз правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду или видам спорта.
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