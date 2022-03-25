Московское «Динамо» обыграло «Енисей» и вышло в лидеры женской волейбольной Суперлиги

Двумя матчами стартовал 24-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Московское «Динамо» одержало победу над красноярским «Енисеем» со счётом 3:0 (25:19, 25:11, 25:21), по очкам опередив казанское «Динамо – Ак Барс». У обеих команд по 20 выигранных матчей. «Енисей» с восемью победами в активе располагается на девятом месте.
Аутсайдер соревнований «Заречье-Одинцово» одержало третью победу в сезоне, на тай-брейке обыграв нижегородскую «Спарту» со счётом 3:2 (25:20, 21:25, 12:25, 25:22, 15:6). «Спарта» с шестью победами на 11-м месте.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 24-й тур
«Заречье-Одинцово» (Московская обл.) – «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:2 (25:20, 21:25, 12:25, 25:22, 15:6).
«Динамо» (Москва) – «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:19, 25:11, 25:21)
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