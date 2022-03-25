О'Салливан сенсационно проиграл 45-му номеру мирового рейтинга на турнире в Гибралтаре
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Шестикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан неожиданно проиграл своему соотечественнику Бену Вулластону, который располагается на 45-й строчке мирового рейтинга.
Это произошло в 1/64 финала Открытого чемпионата Гибралтара. В матче из семи фреймов Вулластон выиграл со счётом 4:3. Отметим, что по ходу матча О'Салливан вёл 3:1.
Таким образом, поражение О'Салливана от Вулластона стало для него вторым подряд. Предыдущий матч Ронни проводил более трёх недель назад — 3 марта. Тогда в 1/8 финала Открытого чемпионата Уэльса он уступил англичанину Рики Уолдену в матче из семи фреймов с таким же счётом (3:4).
Напомним, Ронни О'Салливан занимает второе место в мировом рейтинге на данный момент, уступая лишь Марку Селби.
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