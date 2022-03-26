«Цинично и аморально». Дмитрий Медведев оценил санкции в адрес российских спортсменов

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о массовых отстранениях российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Они готовятся, а их этих соревнований лишают. А если и не лишают, то заставляют выступать, по сути, анонимно – без флага России, без гимна России – и всячески откреститься от своей Родины… Но это цинично, аморально.
Я уже не говорю о позиции, которая была занята недавно Международным олимпийским комитетом по отношению к нашим инвалидам. Это вообще за гранью понимания, просто какое-то уродство, хамство. Это противоречит всем нормам морали. Считаю, что Международный олимпийский комитет проявил себя с наихудшей возможной точки зрения.
Мы будем всячески их (спортсменов) поддерживать, стараться проводить максимум внутренних соревнований, стараться отстаивать их права во всех инстанциях. Хотя сейчас это очень и очень сложно. И принимали эти решения вполне конкретные люди в Международном олимпийском комитете, в объединённой Европе, в Соединённых Штатах Америки, в независимой теперь от этой объединённой Европы Великобритании. И очевидно, что у этих решений есть прямые авторы», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
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