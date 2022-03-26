Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Югру-Самотлор» и вышли на второе место в ЧР
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Завершились четыре матча игрового дня в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Московское «Динамо» на своей площадке обыграло «Югру-Самотлор» и с 19 победами в активе вышло на второе место в турнирной таблице. Санкт-петербургский «Зенит» взял верх над нижегородской командой АСК и с 16 победами закрепился на четвёртом месте.
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Предварительный этап. 23-й тур
«Динамо» (Москва) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:21).
«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:14, 25:19, 29:27).
«Локомотив» (Новосибирск) – «Урал» (Уфа) — 3:1 (25:18, 25:15, 24:26, 28:26).
«Кузбасс» (Кемерово) – «Факел» (Новый Уренгой) — 2:3 (25:19, 23:25, 24:26, 26:24, 9:15).
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