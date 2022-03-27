Колумбиец Серхио Игита победил в общем зачёте на «Вуэльте Каталонии»

Колумбиец Серхио Игита из команды «Бора – Хандсгрохе» стал победителем многодневной шоссейной велогонки «Вуэльта Каталонии», входящей в Мировой тур UCI.

Игита преодолел семь этапов соревнования за 29 часов 53 минуты и 33 секунды.

Вторым в общем зачёте стал эквадорец Ричард Карапас из команды «Инеос Гренадирс», чьё отставание составило 16 секунд. Третье место досталось португальцу Жуану Алмейде из «ОАЭ Тим Эмирэйтс», отставшему ещё на полсекунды.

Следующим этапом мирового тура станет гонка Париж — Рубе, которая пройдёт 17 апреля.

Мировой Тур UCI — сезон элитных шоссейных велогонок, проходящий с января по октябрь. По итогам выступлений спортсменов в пяти различных категориях выстраивается рейтинговая система, ранжирующая велогонщиков.