Женская сборная Швеции по хоккею с мячом стала чемпионом мира в 10-й раз

Женская сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею с мячом, обыграв в финальном матче команду Норвегии со счётом 12:0. Третье место заняла команда Финляндии, обыгравшая в матче за бронзовые медали американок со счётом 5:2.
Женский чемпионат мира по хоккею с мячом проводился 11-й раз. Сборная Швеции стала 10-кратным чемпионом мира, в 2014 году мировое первенство выиграла российская команда. 10 раз в финале играли россиянки и шведки.
Напомним, 1 марта Международная федерация хоккея с мячом (FIB) не допустила сборную России до участия в турнире.
Сборная Норвегии впервые завоевала серебряные медали чемпионата мира. На счету норвежек шесть бронзовых наград. Бронза мирового первенства 2022 года стала пятой для финских хоккеисток. Сборная США впервые попала в четвёрку сильнейших.
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