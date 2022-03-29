Российская велокоманда начала искать нового спонсора из-за санкций

Российская велокоманда «Газпром-Русвело», которую раньше лишили статуса команды UCI из-за украинских событий, начала поиск нового титульного спонсора.



«Мы были готовы выступать в нейтральных футболках без логотипов, в статусе нейтральной команды, но UCI не позволил нам это сделать. Нас заверили, что мы сможем вернуться на соревнования, когда найдём нового титульного спонсора.



Мы благодарим Gazprom Germania за длительное сотрудничество и поддержку с 2016 года. Это было успешная история развития со множеством побед. Теперь настало время двигаться дальше», — написала команда в соцсетях.

После начала украинских событий российских спортсменов начали отстранять от международных соревнований. Аналогичные меры были приняты и в отношении белорусов.