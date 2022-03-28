Комарова — о провокации с флагом: не сделала бы так по отношению к какой-либо стране

Призер Олимпийских игр по плаванию Станислава Комарова прокомментировала провокацию турецкой пловчихи Виктории Гюнеш с российским флагом.
«Я считаю, что спорт должен быть вне политики, и это постоянно говорила. Спортсмены между собой всегда дружили и дружат, так делать нельзя, конечно. Даже слов не подобрать, честно говоря. Судить никого я не берусь, не знаю, какие у неё были домыслы и почему она это сделала, но могу сказать лично за себя, что это просто ужасно. Так никогда бы в жизни не сделала по отношению к какой-либо стране, какому-либо человеку, потому что мы все вместе всегда выступали. Спорт — большая дружная семья, всегда была, и хотелось бы, чтобы так и оставалось», — приводит слова Комаровой «СЭ».
Ранее спортсменка опубликовала фото в соцсетях, где какой-то человек стоит на российском флаге. Гюнеш, до 2014 года представлявшая Украину и выступавшая под фамилией Солнцева, является уроженкой Полтавы.
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