Накамура и Раппорт досрочно квалифицировались на турнир претендентов

Гроссмейстеры Хикару Накамура, представляющий США, и венгр Рихард Раппорт досрочно квалифицировались на турнир претендентов на матч с чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Этап Гран-при ФИДЕ, проходящий в Берлине, ещё не завершён, но уже сейчас никто не может догнать этих шахматистов по количеству набранных очков, которые и завоевали две путёвки на турнир претендентов. Российские шахматисты Даниил Дубов, Александр Предке, Андрей Есипенко, Григорий Опарин и Никита Витюгов не смогли пробиться в полуфинал этапа в Берлине.
Гран-при ФИДЕ является последним отборочным этапом к турниру претендентов. Серия Гран-при состоит из трёх соревнований, которые в 2022 году проходят в Берлине (первый и третий этап) и Белграде (второй этап). Призовой фонд каждого этапа составляет € 150 тыс.
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