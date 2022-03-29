Шеф отдела спорта высших достижений НОК Финляндии покинет пост из-за ночных сообщений

Руководитель отдела спорта высших достижений Олимпийского комитета Финляндии Мика Лехтимяки заявил о том, что досрочно покинет свой пост. Причиной стали ночные сообщения, которые он отправлял коллегам по работе в ночное время. По словам Лехтимяки, неадекватное поведение прошлой осенью коснулось двух человек.

«У меня есть дурная привычка отправлять ночью сообщения друзьям, как мужчинам, так и женщинам. Я переступил допустимую черту — это касается и содержания, и времени. То есть я отправлял слишком фривольные сообщения. Я допустил ошибку. Это непростительно. Человек, занимающий такую должность, не имеет права действовать подобным образом. Я попросил прощения, и меня простили. В этом плане ни у одной из сторон не осталось претензий», — приводит слова Лехтимяки Yle.fi.

Ранее Лехтимяки уже получил выговор за неподобающее поведение в трудовом сообществе, однако контракт с ним был продлён до 2024 года.

Решение о выборе преемника Лехтимяки будет обсуждаться на внеочередном заседании правления Олимпийского комитета в среду, 30 марта.