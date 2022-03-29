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Президент Федерации санного спорта России Гарт: нам грозит аналогичная ситуация с СБР

Президент Федерации санного спорта России Гарт: нам грозит аналогичная ситуация с СБР
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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что организации грозит исключение из Международной федерации санного спорта (FIL).

«Нам грозит аналогичная ситуация с Союзом биатлонистов России (СБР), нас могут исключить (из FIL – прим. «Чемпионат».). Ситуация пока критическая, но мы надеемся, что всё сможет разрешиться», — приводит слова Гарт «РИА Новости».

Напомним, что в начале марта FIL приняла решение об отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за обострения ситуации на Украине. Также россияне, занимающие посты в различных комиссиях и рабочих группах FIL, были освобождены от должностей.Во вторник, 29 марта Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона в организации с немедленным вступлением в силу на фоне обострения российско-украинских отношений.

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