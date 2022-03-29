Новосибирский «Локомотив» обыграл «Енисей» из Красноярска в матче ЧР по волейболу
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Волейболисты новосибирского «Локомотива» уверенно переиграли красноярский «Енисей» в перенесённом матче 17-го тура мужской Суперлиги.
Хозяева были сильнее в трёх партиях, лишь в двух из них позволив сопернику достичь отметки в 20 набранных очков.
«Локомотив» одержал 19-ю победу в чемпионате и с 55 очками после 23 матчей поднялся на вторую строчку в таблице, опередив московское «Динамо» (19 побед, 53 очка). «Енисей» занимает 11-е место (21 очко). Лидирует в турнире «Зенит-Казань», набрав 67 баллов после 23 игр.
Чемпионат России по волейболу
Суперлига. Мужчины. 17-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:20, 25:14, 25:20).
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