Совместная гандбольная лига России и Беларуси может стартовать уже в сентябре

Во вторник, 29 марта, в Москве состоялась встреча делегаций Федерации гандбола России и Белорусской федерации гандбола. Руководители ФГР и БФГ обсудили совместную работу и взаимодействие на уровнях сборных, клубов, а также детско-юношеского спорта.
Главной темой обсуждения стало создание совместной мужской гандбольной лиги параллельно чемпионатам двух стран. Предполагается, что в ней примут участие от шести до восьми клубов, а матчи будут проходить в даты, отведённые для еврокубков. Этот турнир даст ведущим командам, а, следовательно, и кандидатам в сборные дополнительную игровую практику. Принципиальное согласие об организации такой лиги достигнуто, в ближайшее время рабочая группа ФГР и БФГ определит кандидатов на участие и предложит схему проведения. Стартовать турнир может уже в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба Федерация гандбола России.
Также были намечены совместные мероприятия национальных команд. Уже в конце апреля в Москве может состояться мини-турнир с участием женских сборных России, Беларуси и Китая, а также российской молодёжки. Готовятся предложения и для встреч мужских сборных разных возрастов. В середине мая в Беларуси должен пройти детский турнир с участием российских команд.
Обсуждались также вопросы детско-юношеского спорта, а также проведение тренерских мастер-классов и совместных сборов.
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