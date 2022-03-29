Федерация спортивной борьбы России объявила о создании профессиональной лиги

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) объявила о создании профессиональной борцовской лиги Poddubny Wrestling League. Первый турнир состоится в Москве 19-20 мая, в нём примут участие лучшие борцы России и Беларуси, а также представители других стран мира, сообщает пресс-служба ФСБР.
Соревнования пройдут по олимпийским стилям спортивной борьбы (вольная борьба, греко-римская борьба, женская борьба), а также в грэпплинге и панкратионе. В каждой весовой категории примут участие не более 16 спортсменов. Ожидается, что участников выставят более 10 стран.
Соревнования пройдут в формате личного турнира во всех весовых категориях с подведением итогов общекомандного первенства. Денежные вознаграждения получат как победители каждой весовой категории, так и три лучших команды (страны) по итогам общего зачёта. Предусмотрен рекордный призовой фонд, который привлечёт лидеров мировой борьбы.
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